Документальный фильм о Крымской весне показали студентам в Химках

В филиале Московского авиационного института в Химках состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между вузом и «Молодой Гвардией Единой России». Документ закрепил намерения сторон совместно работать над просветительскими и патриотическими проектами для студентов.

Представители учебного заведения и молодежной организации договорились о запуске новых инициатив. Для студентов подготовят профориентационные встречи с экспертами авиационной и ракетно-космической отрасли, а также создадут площадку для реализации их собственных проектов.

«Мы открыли новую главу в работе с молодежью. Совместные проекты дадут студентам больше возможностей для самореализации, помогут найти свой путь и осознать связь личного выбора с судьбой страны», — сказал директор филиала Михаил Прохоров.

Центральным событием встречи стал закрытый показ документального фильма «Крымская весна. 12 лет в родной гавани», который сняли активисты химкинского отделения организации. Лента построена на личных историях и эмоциях героев, авторы стремились показать, почему события марта 2014 года важны для страны, через восприятие современной молодежи.

Лидер Движения общественной поддержки, участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин подчеркнул, что такие проекты позволяют молодым людям не просто изучать историю, но и переосмысливать ее.

«Молодежь — это не будущее, а настоящее нашей страны. Партнерство МАИ и „Молодой Гвардии“ — отличный пример того, как образование и гражданское общество могут работать сообща. Сегодня активисты не просто изучают историю, а переосмысливают ее и делятся своим взглядом. Это и есть преемственность поколений: когда прошлое становится частью личного опыта, а патриотизм — не лозунг, а чувство», — сказал он.

Организаторы отметили, что совместная работа вуза и общественников направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.