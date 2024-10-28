Документальный фильм о крепости Нотебург показали в музее в Химках

Мероприятие к 322-й годовщине захвата шведской крепости Нотебург русской армией организовали в Химках. В музее школы № 30 показали исторический фильм.

Встречу провел руководитель музея и координатор проекта «Виртуальный музей „Химки 1941–1945. Все для фронта, все для победы!“» Александр Титенок. Он напомнил собравшимся историю ключевого события Северной войны.

Также школьникам и их родителям показали документальный фильм. Мероприятие прошло в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Такие мероприятия направлены на формирование у молодых людей активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну и желания вносить свой вклад в ее развитие», — прокомментировала директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В рамках проекта для жителей Химок регулярно проводят не только кинопоказы, но и патриотические акции, лекции и круглые столы.

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