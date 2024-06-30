Документальный фильм о котах показали в парке Толстого в Химках
Творческое мероприятие Кото-День «Галактика Мур-Мур» прошло в парке Толстого в Химках. Здесь показали документальный фильм о жизни котов, провели концерт, мастер-класс и выставку.
Развлекательная программа включила в себя встречу с писателем детских рассказов Мариной Левиной, выставку детского рисунка о питомцах, показ фильма «Кот и клоун. Юрий Куклачев». Также гости поучаствовали в обучающей игровой программе, изготовили открытку на мастер-классе и проверили свои знания в викторине. Параллельно прошли тематический концерт и дискотека. Для всех собравшихся провели дискотеку и тематический концерт.
«Замечательно, что в Химках организуют такие яркие и содержательные мероприятия. Это не только развлечение, но и прекрасная возможность для горожан объединиться вокруг общей любви к животным, получить новые знания и навыки, а также просто приятно провести время в кругу единомышленников. Уверена, что проведение Кото-Дней станет доброй традицией, которая будет радовать жителей Химок и привлекать в наш город новых гостей», — прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.
Тематические праздники и события в парках округа проходят регулярно при поддержке главы Химок Дмитрия Волошина. На них также приглашают знаменитых артистов, музыкантов и писателей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».