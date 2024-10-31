Документальный фильм к 113-летию Аркадия Райкина показали в Химках

Киновечер в честь 113-летия советского народного артиста Аркадия Райкина организовали в Химках. Документальный фильм жителям округа показали в доме культуры «Контакт».

Кинокартина посвящена жизни и творческому пути отечественного артиста и режиссера. Участие в мероприятии приняли активные жители округа, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Аркадий Райкин — выдающийся артист советской эстрады. Сегодня мы узнали множество интересных фактов. Огромное спасибо организаторам за увлекательную встречу!» — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Встречу организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его задача — воспитать в молодежи уважение к истории и национальному наследию. Благодаря проекту в округе ежедневно организуют тематические мастер-классы, концерты, лекции, круглые столы и многое другое.

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