Документалисты из Серпухова приступили к работе над новым фильмом

Мария и Михаил Панкратьевы, в чьем творческом багаже уже более десяти проектов, начали съемки новой картины. Она расскажет о местной жительнице Анне Горович, взявшей на себя миссию восстановить старый дом и сохранить память семьи.

Свой путь в документалистике супруги начали в 2016 году с фильма о сражении под Серпуховом в битве за Москву. Затем были работы о военном детстве, судьбах русских офицеров, оккупации и трагедии Беслана. По словам Марии Панкратьевой, счет проектам они давно потеряли, но каждый из них — о людях и их судьбах.

Новый фильм не станет исключением, но в центре внимания окажется не основатель рода, а его продолжательница. Анна Горович, внучка главного инженера фабрики Коншиных Иосифа Токарева, взялась за восстановление старого дома, чтобы сохранить историю семьи. Мария признается, что сопереживает героине, ведь та взяла на себя огромный груз, и режиссеру хочется помочь ей, рассказав о ней не только в Серпухове, но и в других городах.

Для Панкратьевых документалистика давно стала семейным делом. К процессу подключаются даже дети: сын впервые оказался на съемочной площадке в полгода, позже сыграл в фильме «Оккупация», а сейчас уже сознательно интересуется профессией. Искренность и человечность остаются главными ингредиентами их работ. Новый фильм, обещают авторы, заставит зрителей сопереживать и, возможно, задуматься о собственных корнях.