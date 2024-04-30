Доклад студентов на базе МОЦОМД занял второе место на конкурсе научных работ | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 17:14 Доклад студентов на базе МОЦОМД занял второе место на конкурсе научных работ Исследование на базе МОЦОМД победило в научном конкурсе МОЦОМД

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Всероссийская научная студенческая конференция «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» прошла в Самаре с 25 по 27 апреля. Будущие врачи представили на суд жюри свои научные работы, проведенные на базе уроандрологического отделения МОЦОМД.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, доклад студентов научного кружка детской хирургии Российского университета медицины Арины Станововой и Михаила Гулбенко «Оценка эффективности антибиотикопрофилактики в хирургическом лечении дистальных форм гипоспадии у детей» вызвал активную дискуссию.

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По итогам конкурса научная работа студентов заняла второе место. Победительница Арина Становова планирует пройти клиническую ординару на базе Детской больницы МОЦОМД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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