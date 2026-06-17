Доклад о бор‑нейтронозахватной терапии рака прошел в Дубне

Семинар о борсодержащих квантовых точках для диагностики и бор‑нейтронозахватной терапии рака прошел в лаборатории радиационной биологии ОИЯИ. Елена Грибова рассказала о том, как наука приближается к решению одной из важнейших задач в онкотерапии.

Исследователи активно работают над созданием эффективных средств доставки бора-10 к раковым клеткам. Для успешной терапии нужны соединения и наноструктуры с высоким содержанием вещества, которые смогут точно находить новообразование.

«В университете ведут разработку борсодержащих соединений, наночастиц, наноразмерных контейнеров и микрокапсул, способных обеспечить такую таргетную доставку», — рассказали в учреждении.

Доклад стал полноценной лекцией и вызвал дискуссию среди слушателей.