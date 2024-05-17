Дом культуры имени 1 Мая в Климовске отремонтируют к концу года | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:58 Дом культуры имени 1 Мая в Климовске отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт Дома культуры продолжается в подольском микрорайоне Климовск. К этому дню выполнили уже 20% работ, а полностью завершить их планируется до конца года.

В Министерстве строительного комплекса сообщили, что сейчас на объекте находятся более 60 рабочих и три машины. Ведутся работы по усилению фундаментов, кладке перегородок на первом и втором этажах. Начались внутренняя отделка помещений, армирование пола и усиление оконных проемов.

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Объект построили в 1938 году, и сегодня это одно из старейших учреждений культуры в городском округе Подольск.

В обновленный ДК купят новую мебель и оборудование. Территорию вокруг благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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