Доходы Подольска в 2025 году увеличили за счет изменения расчета земельного налога

Доходы от перераспределения земельных ресурсов Подольска в текущем году выросли на 113%. Об этом сообщил на профессиональном часе глава городского округа Григорий Артамонов.

Власти округа обсудили итоги работы по программе «Проверки Подмосковья». В этом году обследовали более 1 300 территорий — это 100% годового плана. Часть замечаний уже устранена, остальные направлены в суд. Владельцы предупреждены, что при неисполнении требований земельный налог увеличивается с 0,3% до 1,5%.

Отдельно рассмотрели вопрос выявления и вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства и внедрение искусственного интеллекта. Он позволяет в автоматическом режиме выявлять проблемы: несоответствие коммерческой деятельности, незаконное размещение вывесок, заброшенные территории и самовольное занятие земли. Это снижает нагрузку на инспекторов, ускоряет их работу.