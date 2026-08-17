Доходы Подмосковья от аренды и продажи недвижимости превысили план на 58% за семь месяцев 2026 года

Министерство имущественных отношений Московской области отчиталось о значительных поступлениях в бюджет от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества. За семь месяцев 2026 года в бюджеты поступило 18,1 миллиарда рублей, что составляет 58% от годового плана. Это на 1,96 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров подчеркнул, что каждый рубль, полученный с торгов или арендных платежей, направляется на благоустройство дворов, ремонт дорог и социальные программы.

Лидерами по поступлениям за июль стали: * Одинцовский городской округ — 161 миллион рублей; * Химки — 157 миллионов рублей; * Истра — 140 миллионов рублей.

В городском округе Электросталь состоялся аукцион на право заключения договора аренды двух земельных участков: * Участок площадью 32 420 квадратных метров (вид разрешенного использования — «Производственная деятельность») по адресу: город Электросталь, 1-й Криулинский проезд. Цена годовой аренды составила более 23,9 миллиона рублей. * Участок площадью 5 704 квадратных метров (вид разрешенного использования — «Склад») по адресу: город Электросталь, Промышленный проезд. Цена годовой аренды — более 1,4 миллиона рублей.

В Раменском городском округе право аренды земельного участка под строительство складского комплекса стало предметом острой конкурентной борьбы. Площадь объекта составляет 20 328 квадратных метров. Начальная цена предмета аукциона составляла более 10,4 миллиона рублей, а итоговая стоимость права аренды выросла до 61,8 миллиона, что превысило стартовую цену почти в шесть раз.

Значительные средства поступили в бюджет городского округа Лобня от реализации земель под индивидуальное жилищное строительство. На улицах Луговая и Колхозная были проданы три лота.

Все лоты представлены на специальной площадке — едином электронном ресурсе [ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/for-citizens). Торги организует Комитет по конкурентной политике Московской области.