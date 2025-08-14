Доходы от приватизации имущества Подмосковья превысили 620 млн рублей с января

За семь месяцев в Подмосковье приватизировали более 140 объектов капительного строительства и участков под ними. Доход от продажи с начала года превысил 620 миллионов рублей, сообщили в Минимущества МО.

Например, удалось найти новых правообладателей детскому лагерю в Воскресенске, базе отдыха «Алмаз» в Солнечногорске, а также бывшему реабилитационному центру «Русь» в Клину и другим.

Как отметил глава ведомства Тихон Фирсов, всего было реализовано 22 имущественных комплекса, каждый из которых состоит из 10-20 объектов, включая крупные земельные участки. Проданные площади будут использоваться на создания туристических, культурных, социальных или бизнес-объектов.

Узнать о находящемся на торгах имуществе можно на инвестиционном портале Подмосковья или на сайте отраслевого ведомства.