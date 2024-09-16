Доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на 18 % с начала года

Доходы консолидированного бюджета Подмосковья от поступления налоговых и неналоговых средств на 1 сентября этого года выросли на 18% и составили 835 миллиардов рублей. Это на 127 — больше аналогичного периода прошлого года.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области, налоговые доходы увеличились до 782 миллиардов рублей. Благодаря росту зарплаты в регионе и отличным результатам декларационной кампании налог на доходы физических лиц составил 330 миллиардов рублей. Кроме того, в бюджет региона поступили 243 миллиарда рублей — налога на прибыль.

Поступления налогов на совокупный доход от предприятий малого и среднего бизнеса выросли на 46% до 88 миллиардов рублей. Также в бюджет поступили средства налога на имущество — всего 71 миллиард рублей.

«Неналоговые доходы в январе — августе текущего года составили 52 миллиарда рублей, рост — на 30,7%. Увеличение поступлений обеспечено в том числе доходами от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и продажи муниципальной собственности», — пояснили в ведомстве.

Максимальный прирост налоговых и неналоговых доходов показали Лобня, Кашира, Чехов, Бронницы, Серпухов.

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