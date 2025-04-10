Доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на 15% с начала года

Финансовые показатели Московской области продолжают демонстрировать уверенный рост. За минувшие три месяца в консолидированный бюджет региона поступило 304 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 14,9% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Основная часть доходов — 241 миллард рублей — пополнила региональную казну, показав прирост на 14,3%. Муниципальные образования получили 63 миллиарда рублей, что на 17,6% больше, чем годом ранее.

Налог на прибыль вырос на 2,8%, составив 102 миллиарда рублей. Поступления НДФЛ увеличились на 22,2% — до 112 миллиардов рублей. Что касается налогов на имущество и совокупный доход, то они показали рост на 11,5% и 14,5% соответственно

Увеличение неналоговых доходов составило 49,7% и достигло показателя 26 миллиардов рублей, что связано с эффективным управлением бюджетными средствами.

Лучшие результаты продемонстрировали округа Талдом, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы, где зарегистрировали наибольший прирост поступлений.