Доходы консолидированного бюджета Подмосковья достигли 730 млрд рублей с января

По итогам второго квартала года консолидированный бюджет Московской области демонстрирует стабильное исполнение основных финансовых показателей. За первое полугодие доходы бюджета достигли 730 миллиардов рублей, что составляет 45% от запланированного на год объема.

При этом расходы превысили 760 млрд рублей, или 41% годовых бюджетных назначений, отметил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета традиционно обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Именно эти поступления сформировали 72% всех налоговых доходов региона. По НДФЛ в бюджет поступило 292 миллиарда рублей, что соответствует 41% годового плана, а поступления по налогу на прибыль достигли 171 миллиарда рублей, выполнив годовой показатель уже наполовину.

Доходы непосредственно бюджета региона за шесть месяцев составили 564 миллиарда рублей, или 46% от утвержденного годового объема. Из этой суммы 522 миллиарда пришлось на собственные доходные источники региона. Расходная часть областного бюджета исполнена в объеме 597 миллиардов, что составляет 42% годового плана.

Значительную часть бюджетных средств по-прежнему направляют на социальную сферу. За первое полугодие на реализацию государственных программ социальной направленности было выделено почти 415 млрд рублей, что составляет около 70% всех бюджетных расходов.

Одновременно продолжается финансирование проектов, ориентированных на развитие экономики, модернизацию инфраструктуры и обеспечение общественной безопасности. Наиболее высокий уровень исполнения по итогам первого полугодия продемонстрировали государственные программы «Чистый регион» — 66%, «Предпринимательство Подмосковья» — 64%, «Сельское хозяйство Подмосковья» и «Образование Подмосковья» — по 62%, а также программа «Социальная защита населения Московской области», исполненная на 58% от годового плана.