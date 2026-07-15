Доходы бюджетов от управления муниципальной недвижимостью в Московской области превысили 15 млрд рублей

За первую половину 2026 года доходы от управления муниципальной недвижимостью в Московской области составили 15,7 миллиарда рублей. Это более половины от всего годового плана в 31,2 миллиарда рублей, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

По сравнению с прошлым годом доходы выросли на 1,5 миллиарда рублей. Такая положительная динамика свидетельствует об эффективности стратегии по поиску новых источников дохода.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что проведение земельно-имущественных аукционов по аренде и продаже неиспользуемых объектов решает сразу две задачи: наполняет местные бюджеты и помогает новым владельцам развивать территорию.

Среди лидеров по доходам в региональный бюджет за первую половину года оказались Химки (424 миллиона рублей), Красногорск (306 миллионов рублей) и Балашиха (245 миллионов рублей).

Так, в Богородском округе был выставлен на торги участок земли площадью 1005 квадратных метров в Старой Купавне. По результатам торгов стоимость годовой аренды превысила 14,5 миллиона рублей.

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа два давно пустовавших нежилых строения общей площадью 9535,1 квадратного метра вместе с землей (8623 квадратных метра) были проданы новому собственнику более чем за 43,6 миллиона рублей.

Вся информация об объектах, выставляемых на продажу или сдачу в аренду, публикуется на едином портале [ЕАСУЗ](https://easuz.mosreg.ru/for-citizens). Любой желающий инвестор или гражданин может онлайн изучить характеристики лотов и принять участие в торгах, которые проводятся под эгидой Комитета по конкурентной политике Московской области.