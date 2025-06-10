Доходы бюджета Подмосковья выросли на 13% за год

В Московской области подвели итоги исполнения бюджета за 2024 год. Доходы составили 1,126 триллиона рублей, а расходы — 1,053 триллиона. Регион сохранил высокие темпы роста экономики и социальной сферы, включая промышленность, инвестиции и торговлю. При этом, более половины бюджета направили на здравоохранение, образование, соцподдержку и строительство.

«Несмотря на все риски и вызовы Московской области удалось сохранить положительную динамику основных экономических и финансовых показателей. Объем собственных доходов впервые превысил триллион рублей», — подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

За год на реализацию 19 госпрограмм направили около 1,038 триллиона рублей, 675 миллиардов из которых — на социальную сферу.

«Все это повлияло на исполнение бюджета и на рост уровня среднемесячной заработной платы на 19,3% при уровне безработицы ниже среднероссийского. Всего она составила у нас 1,7% за 2024 год», — отметил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

В рамках программы поддержки бизнеса регион освоил более 42 миллиардов рублей, построил и проектирует новые индустриальные парки. Сейчас в области 72 индустриальных парка, 19 технопарков и шесть особых экономических зон. За год завершили 459 инвестпроектов, создали 85 тысяч новых рабочих мест, продолжается реализация еще почти 1,4 тысячи проектов.

«Отмечу значительные расходы на предоставление мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей — это более 26 миллиардов рублей. Также 56 миллиардов рублей направили на неработающих граждан, 46 миллиардов рублей — на поддержку семей с детьми», — добавил Прянчиков.

Также продолжается благоустройство территорий. В 2024 году на это направление выделили 25 миллиардов рублей. Обновили парки, набережные, пешеходные зоны, дворы и детские площадки. За шесть лет число парков выросло с 92 до 209, а посещаемость — с восьми до 84 миллионов человек.