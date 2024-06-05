Доходы бюджета Одинцовского округа выросли почти вдвое за 5 лет

Количество доходов бюджета Одинцова за последние пять лет увеличилось почти в два раза. Об этом глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил в ходе своего доклада на сессии Совета депутатов.

Сумма доходов бюджета муниципалитета в 2023 году составила 40,5 миллиарда рублей.

«Добиться этого получилось благодаря как общему росту экономики, так и принятым мерам — это вовлечение в оборот земельных участков и объектов капитального строительства, привлечение новых налоговых резидентов. Более чем по тысяче участков было выявлено нецелевое использование и пересмотрена ставка налога», — отметил Андрей Иванов.

По словам главы, Одинцовский округ признали лучшим по управлению финансами в Московской области в 2023 году.

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