Доходы бюджета Московской области в 2025 году превысили 1,25 трлн рублей

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Подмосковья в 2025 году прошли в Мособлдуме. Там обсудили результаты прошедшего периода и итоги социально-экономического развития региона.

Как рассказали в региональном министерстве экономики и финансов, в прошлом году Подмосковье сохранило положительную динамику социально-экономического развития. Промышленность показала рост в 5,5%, обрабатывающий сектор — в 6,5%. В строительстве объем работ увеличился на 10,8%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 4%, благодаря чему регион занял второе место в России. Объем платных услуг увеличился на 2,5%, заработная плата — на 18,1%. Уровень безработицы составил 1,6%, что ниже общероссийского показателя в 2,2%.

«Сохранение стабильных позиций в экономике обеспечило положительную динамику исполнения бюджета в 2025 году. По объему бюджета Подмосковье традиционно входит в тройку крупнейших регионов страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Доходы бюджета Московской области в прошлом году составили один триллион и 252 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 11%», — рассказали в ведомстве.

При этом расходы исполнены в объеме один триллион и 266 миллиардов рублей, что на 20% выше прошлогодних показателей. Бюджет исполнен с дефицитом в 14 миллиардов рублей.

Собственные доходы Подмосковья составили один триллион и 119 миллиардов рублей. Основным источником роста стал налог на доходы физических лиц с поступлениями 435 миллиардов.

От налога на прибыль пришло 379 миллиардов рублей, а неналоговые доходы выросли на 44% до 70 миллиардов. Также 133 миллиарда пришлось на безвозмездные поступления, включая 104 миллиарда из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры.

По госпрограммам расходы составили один триллион и 247 миллиардов рублей.

«По сравнению с предыдущим годом программные расходы выросли на 20%, или на 209 миллиардов рублей. Наибольший прирост финансирования пришелся на цифровизацию, развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

По итогам 2025 года Подмосковье снизило долговую нагрузку и сохранило высокий уровень кредитного качества бюджета. Госдолг составил 165 миллиардов рублей — на 17% ниже, чем в прошлом периоде.

Структуру долгового портфеля характеризуют высокой устойчивостью. На бюджетные кредиты приходится 89% всех обязательств, еще 11% приходится на ценные бумаги.