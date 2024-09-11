Доходная часть бюджета Лобни выросла на 200 миллионов рублей

Доходная часть бюджета городского округа Лобня увеличилась более чем на 200 миллионов рублей. Грамотная финансовая политика позволяет развивать городскую инфраструктуру.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о мерах по обеспечению профицита бюджета. Так, муниципалитет погасил коммерческий кредит, полученный в 2023 году. За счет этого больше средств будет направлено на содержание дорог и вывоз мусора. Также были своевременно оплачены работы по реконструкции центрального парка, строительству новой школы и двух детских садов.

Кроме того, округ привлек свыше 10 налогоплательщиков. Благодаря этому поступления в местный бюджет выросли на миллион рублей.

«Эти достижения подчеркивают эффективную финансовую политику и стремление к развитию городской инфраструктуры», — отметила Анна Кротова.

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