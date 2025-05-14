Доход округов Подмосковья от земельных сделок составил более 9 млрд рублей с января

За первые четыре месяца 2025 года поступления в бюджеты муниципалитетов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества превысили 9,4 миллиарда рублей. Эти данные на 947 миллионов рублей превысили показатели за аналогичный период прошлого года.

Годовой план по доходам уже выполнен на 34%.

«Такие показатели говорят об успешной работе органов местного самоуправления области по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот недвижимого имущества и пополнению бюджета, который обеспечивает развитие всех сфер деятельности муниципальных образований», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов

Лидерами по абсолютным показателям стали Балашиха (703 миллиона рублей), Химки (612 миллионов рублей) и Одинцовский городской округ (562 миллиона рублей).

По выполнению плановых показателей лучшие результаты продемонстрировали Черноголовка (93%), Зарайск (76%) и Павлово-Посадский округ (68%).

В апреле наибольшие поступления зарегистрировали в Раменском округе — 237 миллионов рублей, Мытищах — 150 миллионов и Одинцовском округе — 130 миллионов.