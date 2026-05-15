Доход округов Подмосковья от земельных сделок составил 9,6 млрд рублей с января

В Московской области продолжается работа по увеличению доходов муниципальных бюджетов за счет аренды и продажи земельных участков и недвижимости. За первые четыре месяца поступило 9,6 миллиарда рублей, что составляет около 30% годового плана и превышает показатели прошлого года.

Наибольшие поступления в апреле зафиксировали в Одинцовском округе, Истре и Мытищах — 166, 155 и 154 миллионов рублей соответственно. Рост удалось обеспечить за счет активного проведения торгов и прозрачных конкурентных процедур, которые организует региональный Комитет по конкурентной политике.

В течение месяца в регионе прошел ряд крупных сделок. В Балашихе на аукционе продали нежилое помещение площадью 164,4 квадратных метра на Парковой улице — цена в ходе торгов выросла с 6,6 до более чем 12,3 миллиона рублей.

В Пушкино также состоялись торги по аренде земельного участка почти на 10 тысяч квадратных метров, который принес в бюджет свыше 17 миллионов рублей. В Одинцове реализовали два участка под индивидуальное жилищное строительство на сумму более шести и четырех миллионов рублей.

Все данные о доступных объектах и предстоящих торгах размещают на едином электронном портале ЕАСУЗ, где можно участвовать в аукционах онлайн. Такой формат делает процедуры более прозрачными.