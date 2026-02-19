Доход округов Подмосковья от земельных сделок составил 1,3 млрд рублей с января

За первый месяц года бюджеты подмосковных округов получили 1,3 миллиарда рублей от аренды и продажи недвижимости. Сведения о доходах от распоряжения имуществом формируются автоматически.

Торги организует Комитет по конкурентной политике региона

«По итогам 2025 года бюджеты городских и муниципальных подмосковных округов от продажи и аренды недвижимости пополнились на 29 миллиардов рублей. В этом году планируем увеличить поступления больше чем на один миллиард рублей», – пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В январе состоялось несколько заметных сделок с муниципальной недвижимостью в разных округах. В деревне Красновидово продали участок площадью около тысячи квадратных метров. Он ушел с торгов более чем за 7,7 миллиона рублей.

В Щелкове реализовали надел площадью полторы тысячи квадратных метров под садоводство. Он принес в бюджет почти девять миллионов рублей.

В Павлово-Посадском городском округе продали сразу шесть участков. Их площадь варьировалась от 678 до 1847 квадратных метров. Землю отдавали под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и личное подсобное хозяйство. Общая выручка превысила 8,9 миллиона рублей.

Сергиево-Посадский городской округ также провел торги. Там продали четыре участка общей площадью 6223 квадратных метра под индивидуальное строительство. Сумма сделок — свыше 8,5 миллиона рублей.

В Раменском муниципальном округе выкупили три участка. Один, площадью 621 квадратный метр, приобрели для личного подсобного хозяйства. Второй, размером три тысячи квадратных метров, предназначался для строительства магазина стройматериалов. Третий участок – около тысячи квадратов – отдали под частное жилье. Их общая стоимость превысила 10 миллионов рублей.

Для желающих арендовать или купить муниципальную недвижимость работает единая электронная площадка — ЕАСУЗ.