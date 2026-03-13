Доход округов Подмосковья от земельных сделок превысил 3 млрд рублей с января

За январь и февраль 2026 года муниципалитеты Московской области получили около 3,1 миллиарда рублей благодаря операциям с недвижимостью. Речь идет о доходах, поступивших от продажи и сдачи в аренду земельных участков и зданий.

Подмосковье планомерно наращивает доходную часть местных бюджетов, вовлекая муниципальную собственность в хозяйственный оборот.

«За январь–февраль поступления от продажи и аренды недвижимости составили 11% от установленного плана, сумма которого составляет 27,2 миллиарда рублей», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Так, в аренду передали крупный земельный участок площадью более 21,5 тысячи квадратных метров в микрорайоне Львовский в городском округе Подольск, предназначенный для производственной деятельности. Договор аренды заключили на сумму свыше 25 миллионов рублей.

В поселке Лесные Поляны Пушкинского округа продали часть административного здания вместе с прилегающим участком. Территорию могут использовать для бытового обслуживания. Стоимость сделки превысила 14 миллионов рублей.

Еще два участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, нашли новых владельцев в населенных пунктах Северное и Павловское в муниципальном округе Истра. Их общая площадь составляет почти 2,2 тысячи квадратных метров, а суммарная стоимость продажи превысила 9,4 миллиона рублей.

Подобные сделки подтверждают эффективность работы муниципалитетов по привлечению инвестиций и рациональному использованию собственности.

Для тех, кто заинтересован в покупке или аренде муниципальных объектов, действует единая электронная площадка — ЕАСУЗ. На портале размещают сведения об участках и зданиях, выставленных на торги.

Организацией аукционов занимается Комитет по конкурентной политике Московской области, обеспечивая прозрачность процедуры для всех участников.