Доход округов Подмосковья от земельных сделок превысил 14 млрд рублей с января
C начала года бюджеты муниципальных образований Московской области пополнились на 14,2 миллиарда рублей за счет сделок с землей и недвижимостью. Этот результат составляет больше половины годового плана.
Кроме того, данные на 0,9 миллиарда превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
«По прогнозам, аренда и продажа помещений и земельных участков, в этом году пополнят бюджеты округов Подмосковья на 26,4 миллиарда рублей», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Среди муниципалитетов с наибольшими поступлениями в июне выделили Химки (321 миллион рублей), Балашиху (229 миллионов рублей) и Одинцовский округ (195 миллионов рублей).
Наиболее успешно с выполнением плановых показателей справились Черноголовка, Зарайск и Павлово-Посадский округ.