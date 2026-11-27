В Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова специалисты ответили на вопросы жителей. Договор на техобслуживание газового оборудования должны заключить все жители частных домов в газифицированных населенных пунктах и СНТ в Серпухове. Проводить техническое обслуживание вправе только газораспределительная организация. Владельцам частных домов, у которых договор был заключен со сторонней компанией или отсутствует вовсе, необходимо оформить или перезаключить договор с поставщиком «голубого топлива» до конца 2026 года. В квартирах многоквартирных домов договоры на внутриквартирное оборудование заключаются с организацией, обслуживающей внутридомовые сети.

Оформить договор можно онлайн через региональный портал госуслуг Московской области или в клиентском офисе. Встреча с сельскими старостами стала частью работы по информированию жителей о требованиях законодательства в сфере газоснабжения. Подобные разъяснения позволяют своевременно предотвращать нарушения и обеспечивать безопасную эксплуатацию газового оборудования.