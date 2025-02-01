Договор о сотрудничестве с землячеством «Донская станица» подписали в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» глава Чехова Михаил Собакин подписал соглашение с «Землячеством ростовчан „Донская станица“». Вместе с общественной организацией из Ростова-на-Дону администрация муниципалитета планирует проводить культурные и патриотические мероприятия.

Для укрепления культурно-исторических связей между Чеховом и Донским краем в муниципалитет прибыли представители общественной организации «Землячество ростовчан „Донская станица“» во главе с председателем Владимиром Зотовым.

«Я впервые в городе Чехове, и он меня поражает. Поражает своей культурой, внешним архитектурным обликом», — отметил он.

Администрация Чехова совместно с «Донской станицей» в будущем планируют проводить патриотические мероприятия. По словам Михаила Собакина, патриотизм сейчас развивается семимильными шагами.

«Я вспоминаю себя, школу. Не было разговоров о важном, прослушивания гимна страны и всего остального. И вот этот период потеряли немного, а сейчас патриотизм снова развивается», — добавил руководитель муниципалитета.