Договор о сотрудничестве с казанской гимназией заключила школа из Химок

Ученики школы № 8 имени Матвеева из Химок вместе с педагогами во время школьных каникул отправились в масштабное путешествие по городам и поселениям Республики Татарстан. Ключевым пунктом маршрута стала казанская гимназия № 8, где прошла встреча, завершившаяся подписанием соглашения о сотрудничестве между двумя образовательными учреждениями.

Это событие стало важным для обеих школ.

«В годы Великой Отечественной войны на месте нашей школы располагался штаб 352-й Оршанской дивизии. Бойцы этого гарнизона отважно отстаивали интересы Родины и держали оборону столицы. Сегодня в трех образовательных учреждениях страны созданы школьные музеи, посвященные дивизии: один — в нашей школе, еще два — в Казани и Бугульме», — отметила директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Экскурсию по школьному музею провели в гимназии для гостей, а особым мероприятием стал мастер-класс, подготовленный учителями татарского языка. Благодаря атмосфере кабинета, национальным костюмам, предметам быта и традиционным блюдам химчане смогли глубже познакомиться с культурой татарского народа.

Продолжая путешествие по Татарстану, ребята посетили главные достопримечательности Казани и других городов региона. Среди них — Иннополис с одноименным университетом, остров-град Свияжск вместе с местным заповедником. Также состоялся мастер-класс по приготовлению традиционных блюд. Каждый остановочный пункт стал важной частью культурного и образовательного опыта участников.

«Это путешествие стало для нас настоящим открытием: мы увидели, как история объединяет регионы, познакомились с культурой Татарстана и почувствовали себя частью большого общего дела. Особенно запомнилось общение со школьниками Казани — оно оказалось очень теплым и вдохновляющим», — поделился эмоциями ученик 11-го «К» Максим Силин.

Сотрудничество между школами станет платформой для совместных проектов: обмена учебными программами, организации конференций и онлайн-встреч, а также расширения исследовательской работы, связанной с историей 352-й Оршанской дивизии. Обе школы уверены, что диалог культур и совместное изучение истории помогут школьникам развить чувство патриотизма, уважение и расширят их образовательные горизонты.