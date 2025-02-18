Договор о сотрудничестве благочиния и администрации подписали в Воскресенске

Первое и второе Воскресенские благочиния и управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа подписали документ о сотрудничестве. Договор позволит укрепить уже существующие партнерские отношения и открывает новые возможности для совместной работы.

Подписание документа состоялось в стенах молодежного центра «Олимпиец», который уже много лет плодотворно сотрудничает с Воскресенским благочинием. Волонтеры активно участвуют в различных мероприятиях, которые организуют священнослужители, и вносят большой вклад в их проведение. Ребята не просто выполняют обязанности, а проявляют глубокое уважение к традициям и стараются принести пользу людям.

«Очень приятно, что у нас есть возможность участвовать в совместных мероприятиях с благочинием. Это важные, интересные мероприятия, которые по своей духовной ценности и нравственному наполнению играют важную роль в воспитании детей», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.