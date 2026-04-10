Договор аренды лесного участка расторгнут за нарушение законодательства

В ходе судебного разбирательства арендатору было предписано освободить территорию площадью около одного гектара и снести более 20 незаконно возведенных строений. Однако требования не были выполнены.

В результате к нарушителю были применены меры административного воздействия. Он привлечен к ответственности по статье 7.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за самовольное использование лесного участка. Также предусмотрена ответственность по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе неимущественного характера.

В уполномоченном органе подчеркнули, что в случае дальнейшего игнорирования требований законодательства и судебных решений могут быть применены более строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения условий договоров аренды и требований природоохранного законодательства при использовании лесных ресурсов.