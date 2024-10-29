Дочь бойца СВО поздравили с днем рождения в Красногорске

В Красногорске продолжают реализовывать проект партии «Единая Россия» «Тыл — фронту». В его рамках с днем рождения поздравили дочь военнослужащего в зоне спецоперации.

В гости к имениннице пришли представители администрации округа и активисты движения «Молодая гвардия». Леру поздравили от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

«В рамках местного партийного проекта „Тыл — фронту“ мы осуществляем поддержку наших семей участников СВО, тех, кто проходит службу, тех, кто пришел в отпуск, и конечно же мы посещаем их семьи, поздравляем с днем рождения, оказываем помощь», — отметила исполняющая обязанности начальника управления по развитию территорий администрации Анастасия Гулейчук.

Именинница обучается во втором классе школы № 11. На празднике в ее честь собрались также родные и друзья.

Отметим, что отец Леры служит на передовой уже больше двух лет. До мобилизации он работал поваром в ресторанах Красногорска и Москвы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».