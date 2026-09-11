«Добрую комнату» для детей открыли в поликлинике в Подольске

В городском округе Подольск свои двери открыла еще одна «Добрая комната» — уютная зона с настольными играми и книгами. Там побывали глава Подольска Григорий Артамонов вместе с депутатом Государственной думы Вячеславом Фетисовым.

Все четыре стены «Доброй комнаты» расписаны вручную. Эскиз создал известный художник Алексей Шилов — член Творческого союза художников России, скульптор и автор монументальных проектов в Московской области. Новое пространство предназначено для детей и их родителей, чтобы ожидание приема было приятным и комфортным.

Комната оборудована с учетом потребностей посетителей разного возраста. Ежедневно поликлиника принимает более 200 детей. Все они теперь будут выздоравливать не только благодаря профессионализму врачей, но и атмосфере медучреждения. Уютное пространство с настольными играми и книгами поможет скрасить ожидание приема маленьким пациентам.