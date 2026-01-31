Добровольцы расчистили от снега детские площадки в Лобне

В Лобне прошла акция по расчистке снега на детских площадках. В ней участвовали более 500 жителей и представителей городских организаций.

Активисты, сотрудники администрации, депутаты и управляющие компании присоединились к уборке во дворах и у социальных объектов. Особое внимание уделили территориям дошкольных учреждений и семейного центра «Дмитровский». Эти зоны часто остаются без оперативной очистки, поэтому добровольцы решили помочь коммунальщикам.

«Мы благодарим всех, кто вышел в этот морозный день. Такие акции помогают сделать округ чище и безопаснее для детей», — заявила глава города Анна Кротова.

В Лобне регулярно проходят общественные уборки с участием местных жителей. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.