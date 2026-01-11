Добровольцы расчистили от снега Аллею Героев в Можайске

К работам присоединились местные жители, включая семьи с детьми. Они привели в порядок стелу «Город воинской славы» и обновленную аллею.

Снегопад в округе продолжается, и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В субботу, 10 января, к ним присоединилась инициативная группа добровольцев.

«Вчера мы с соседями расчищали свой двор. А сегодня решили, что важно прийти сюда. Это место памяти, место гордости. После такой снежной осады оно должно быть доступным и ухоженным», — поделился волонтер Андрей.

Среди помощников был четырехлетний Назар. Его мама Серафима сказала, что они часто гуляют в любое время года и особенно любят Аллею Героев — приходят сюда, чтобы почтить память и возложить цветы.

Все службы продолжают работу без остановки. За помощью можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.