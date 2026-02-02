Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» приняли участие в зимних учениях в Волоколамске

В деревне Веригино Волоколамского муниципального округа с раннего утра началось оживленное движение. Учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» привлекли более 170 добровольцев из Подмосковья.

Организаторы подготовили технику, включая болотоходы и снегоходы, а также вертолет. В лагере поисковиков установили штабные отапливаемые палатки, кухню и пункт питания. Температура на улице составляла -27 градусов, а в лесу за полем «потерялись» три человека.

Поисковики, которых заблаговременно забросили на разные точки, оказались в условиях, максимально приближенных к реальным. Они получили средства навигации и связи, снегоступы, спички и химические источники тепла.

В составе ПСО «ЛизаАлерт» 26 специализированных направлений. Одни отвечают за связь, другие — за транспорт. Есть даже кинологи с обученными на поиск людей собаками. Отряд использует все возможные средства, от пешего поиска до применения авиации и беспилотников.

Эффективность «ЛизаАлерт» можно оценить по статистике за 2025 год. Как рассказала поисковик Нина Быстрова, в прошлом году в отряд поступило 50 заявок из Волоколамского округа, и в 48 случаях людей нашли. В группе риска оказались люди в возрасте от 18 до 59 лет.

Нина подчеркнула важность оперативного обращения на горячую линию отряда. Чем раньше родные и близкие спохватятся, тем быстрее организуют поиски и найдут человека.