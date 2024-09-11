Добровольцы из Дмитрова получат 1,9 миллиона рублей за службу в зоне СВО

В Дмитровском округе напомнили, что добровольцы могут оформить контракт с Министерством обороны России и отправится защищать интересы страны. Они получат единовременную выплату 1,9 миллионов рублей.

О возможности заключения контракта с Министерством обороны напомнила председатель Общественной палаты Дмитровского округа Надежда Родионова.

«Ежедневно российские военные, среди которых много отважных дмитровчан-добровольцев, защищают страну, чтобы их дети, родные и близкие видели только мирное небо над головой. Стать защитником можно, заключив контракт с Министерством обороны России. В Подмосковье продолжается набор в 1-ю танковую армию. В Московской области единоразовая выплата заключившим контракт составляет 1,9 миллионов рублей, где 1,5 млн — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная», — отметила Надежда Родионова.

Помимо денежной выплаты, военнослужащие и их семьи получают бесплатную юридическую помощь, а дети — преимущество при поступлении в образовательные учреждения и другие социальные льготы.

Добровольцы могут обратиться в администрацию городского округа или военный комиссариат в доме № 2 на Чекистской улице в Дмитрове. Он работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Вопросы можно задать по телефону: 8 (495) 993-81-47.

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