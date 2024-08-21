Добровольцу СВО из Серпухова вручили экипировку

Житель Серпухова Андрей решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. В Центре помощи участникам СВО и членам их семей ему вручили бронежилет.

Будущий боец спецоперации Андрей из Серпухова — примерный муж и отец. Он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для служащих в зоне СВО вместе с товарищами из организации «ZастaVa жизни».

Сейчас мужчина решил отправиться на передовую, его поддержали близкие. В Центре помощи участникам специальной военной операции и членам их семей ему передали экипировку.

«Пусть боевой настрой нашего защитника поможет ему на передовой. Сделаем все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку семье бойца, пока он отстаивает интересы Родины», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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