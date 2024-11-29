Торжественная церемония награждения победителей областного конкурса активистов Московской области «Волонтер года — 2024» прошла в Мытищах. В мероприятии, приуроченном ко Дню добровольца 5 декабря, приняли участие более 500 человек.

По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, конкурс проходит в регионе с 2022 года. По его результатам отмечают победителей по самым разным направлениям — от патриотического и экологического волонтерства до медиапроектов и наставничества.

«В этом году мы решили сделать это мероприятие областным, чтобы как можно больше ребят смогли рассказать о своих достижениях и показать себя. Было подано более 200 заявок, это рекорд конкурса, принимали участие все городские округа Подмосковья», — отметила Швелидзе.

Дипломы и памятные подарки получили 28 волонтеров в таких номинациях, как «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Наставник года» и других.

Работа регионального движения «Волонтеры Подмосковья» началась в 2020 году. Тогда в разгар пандемии оно объединило добровольческие, общественные и молодежные организации для оказания адресной помощи нуждающимся.

Сейчас в регионе работает масштабный гуманитарный проект «Доброе дело», который начался в апреле 2022 года — с инициативой помочь жителям Донбасса выступили ученики гимназии имени Примакова.

Сейчас в Подмосковье функционирует 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. Добровольцы помогли собрать и отправить более 7,5 тысячи тонн груза в новые субъекты России и приграничные районы Курской и Белгородской областей.

Впереди волонтеров ждет финал международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году от Московской области участники подали 955 заявок, победителями регионального этапа стал 51 проект, в финал прошли шесть социально значимых инициатив.

Определят лауреатов Премии федерального этапа 5 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж».