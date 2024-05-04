Добровольцев из Долгопрудного наградили за помощь при ликвидации последствий теракта в «Крокусе» | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 20:16 Добровольцев из Долгопрудного наградили за помощь при ликвидации последствий теракта в «Крокусе» Волонтеров из Долгопрудного наградили за разбор завалов «Крокуса» Источник фото: Юлия Смагринская

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Торжественное награждение участников ликвидации последствий террористического акта в «Крокус Сити Холле» состоялось в Долгопрудном 3 мая. Волонтеры получили благодарственные письма от главы городского округа Владислава Юдина и памятные статуэтки.

Услышав о трагедии, более 200 жителей города немедленно поспешили на помощь жертвам теракта. Они помогали разбирать завалы здания и тушить пожар. Одним из добровольцев, кто 3 мая получил награду, был Альфред Альбертович Шарибзянов.

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«То, что мы увидели, нас очень потрясло. И в какой-то момент от всего увиденного был ступор. Я несколько раз посещал „Крокус“ до трагедии. После теракта от концертного зала остались одни руины. Везде искореженные конструкции, все обгоревшее. Сверху нависали полуразрушенные остатки кровли», — рассказал Шарибзянов.

Два дня отряды добровольцев из Долгопрудного, рискуя оказаться под фрагментами разрушенного здания, наравне с профессиональными спасателями работали над ликвидацией последствий теракта.

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