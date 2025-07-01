Добровольца СВО из охотнадзора Подмосковья наградили медалью «За отвагу»

В военном комиссариате Новомосковского и Троицкого округов Москвы прошло награждение участников СВО. В их числе оказался главный инспектор подмосковного охотнадзора № 3 Григорий Степаненко. Сотруднику вручили медаль «За отвагу», рассказали в Комлесхозе МО.

«Мы гордимся такими людьми в наших рядах! Григорий Степаненко — настоящий герой!» — отметили в пресс-службе.

Инспектор пошел на передовую добровольцем. В составе отряда «БАРС» он командовал инженерно-саперной группой. В зоне СВО боец не только смог показать мужество и профессионализм, но и доказать свою преданность стране.