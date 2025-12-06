Добровольные пожарные команды сформируют на предприятиях в Подольске

Такие команды будут участвовать в работе по профилактике и предотвращению пожаров на предприятиях, что существенно повысит безопасность на объектах. Создание подобных объединений особенно актуально там, где есть пожароопасные производства и склады с материальными ценностями. Также нововведение должно коснуться компаний, имеющих в штате более 50 сотрудников.

К моменту появления профессиональных пожарных специалисты смогут погасить огонь или не дать ему распространиться. Владельцам организаций необходимо создать такие подразделения, обучить сотрудников, а также обеспечить их первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

Отметим, что государственная противопожарная служба обязана приехать и потушить возгорание. С момента вызова до момента прибытия в условиях города должно пройти не более 10 минут, а в сельской местности — 20. Но часто время приезда значительно увеличивается из-за сложной дорожной обстановки или неправильно припаркованных на подъездах к объекту автомобилей.