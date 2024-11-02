Доброволец СВО из Липецка подписал в Балашихе контракт на военную службу

Илья из Липецка приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашиху. Он рассказал, почему решился на такой шаг.

Добровольцу Илье 21 год, в армии он не служил, но прошел профподготовку в Центре контрактников. Его обучили тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Надо Родину защищать от этих преступников и хулиганов. Недавние события, которые произошли в Курской области, побудили меня пойти на СВО. Там много моих друзей и знакомых. Я понял, что буду им полезен. В центре меня всему обучают инструкторы, на занятия хожу, учусь», — поделился Илья.

Отметим, что областной пункт работает в городском округе Балашиха по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь помогут оформить документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, получить консультацию у юриста, справки о льготах и пройти первичное обучение. Информация есть на сайте и по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.

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