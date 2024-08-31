Алексей приехал из Саратова в Балашиху, чтобы заключить контракт на военную службу. В специализированном центре он пройдет подготовку, а также сможет оформить все необходимые документы.

Алексею 35 лет, ранее он работал слесарем на стекольном заводе.

«Я решил заключить контракт, потому что хочу помочь пацанам, которые сейчас воюют, хочу мирного неба над головой и чтобы до Саратова все это вообще никогда не добралось. Чтобы все жили спокойно», — сказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе с 2023 года. Его открыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Здесь добровольцы могут оформить все документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться с юристом, получить справки для льгот и выплат. Там также проводят обучение по огневой подготовке и оказанию первой помощи при ранениях. Подробная информация доступна на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 (495) 990-77-77.

Доброволец из Саратова подписал контракт на военную службу в Балашихе