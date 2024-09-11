Доброволец из Самары подписал контракт на военную службу в Балашихе

На службу по контракту из городского округа Балашиха отправится житель Самары. Доброволец с позывным Гуфи ранее учился в кадетском корпусе, проходил срочную службу и службу по контракту.

Будущий боец СВО приехал из Самары в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. Молодому человеку 23 года. В родном городе его будут ждать жена и сын.



Доброволец был членом военно-патриотических клубов, учился в кадетском корпусе, был солдатом-срочником, служил по контракту. Вместе с ветеранами центра «Витязь» мужчина занимался военно-патриотическим воспитанием детей в школах.

«Все мои сослуживцы и боевые товарищи сейчас на СВО. И я решил пойти», — рассказал доброволец.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Балашихе открыли Московский областной пункт отбора граждан на военную службу. Здесь добровольцы оформляют документы, проходят медкомиссию, открывают счет в банке, консультируются с юристом, получают необходимые справки для льгот и выплат, а также проходят первичное обучение.

Всю информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте или по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

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