Доброволец из Ростовской области подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец из Ростовской области рассказал о мотивации подписать контракт на военную службу в Балашихе. Он работал менеджером по продажам и по примеру родных решил отправиться на защиту Родины.

«Мы гордимся участниками СВО. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию», — сказал об участниках СВО президент России Владимир Путин.

В числе добровольцев — 23-летний молодой человек из Ростовской области с позывным «Пушкин».

«В моей семье много военных. Все мои дяди на СВО сейчас, на передовой воюют. Я принял решение, что мне тоже нужно Родину защищать. Семья полностью меня поддержала. Я пришел сюда, чтобы подписать контракт. Это мой долг — пойти на СВО, защитить Родину, своих родных и свой дом», — рассказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию и первичное обучение, открыть счет в банке, получить консультацию юриста и справки о льготах и выплатах. Дополнительную информацию можно получить в Центре подготовки контрактников в Балашихе на сайте или по номеру телефона: 8 (495) 990-77-77.