Доброволец из Подмосковья подписал в Балашихе контракт на службу в зоне СВО

Из Московской области в пункт отбора на военную службу по контракту городского округа Балашиха приехал доброволец. Николай отправится служить в зону СВО.

Доброволец из Подмосковья Николай прибыл в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. Ему 28 лет, дома мужчину будут ждать родители и сестры. Николай отметил профессиональную работу инструкторов, обучивших его в пункте отбора тактике ведения боя и обращению с оружием.

«Родина требует. Надо, поэтому и пошел на СВО. На Курск уже напали. Хватит сидеть», — сказал он.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в городском округе Балашиха. Здесь добровольцы оформляют здесь необходимые документы, проходят медицинскую комиссию, открывают счет в банке, консультируются с юристом, получают справки о льготах и выплатах и проходят первичное обучение.

Уточнить информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.

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