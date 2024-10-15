Доброволец из Московской области подписал контракт на военную службу в Балашихе

Алексей из Московской области приехал в Балашиху для подписания контракта на военную службу. Мужчина рассказал, почему принял это решение и какой опыт у него есть.

Алексей родился в Алтайском крае, но живет в Московской области. Мужчине 30 лет. Он приехал в Центр подготовки контрактников в Балашиху и уже обучился тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Есть жена, дети. Решил поддержать своих, пойти на помощь ребятам. Сам ранее проходил воинскую службу в Кантемировской дивизии. Сейчас ребят очень много знакомых там, сослуживцы там, созваниваемся по мере возможностей. Моя помощь, мои знания будут полезны», — поделился Алексей.

Напомним, что Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста и получить справки.

Информация о работе центра есть на сайте. Также работает телефон горячей линии +7 495 990-77-77.

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