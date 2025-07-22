Доброволец из Балашихи подписал контракт на военную службу

В Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе недавно зарегистрировался один из добровольцев. В 2022 году молодой человек проходил срочную службу в армии, а сегодня служит в мотострелковом батальоне.

Решение подписать контракт доброволец принял осознанно, руководствуясь семейной традицией защищать Родину. «Я иду служить, как и мой брат, который сейчас в снайперском батальоне. Хочу пойти по стопам дедушки, который был танкистом и участвовал в штурме Берлина», — рассказал мужчина.

Пункт отбора в Балашихе, расположенный на Восточном шоссе, владение 2, предоставляет широкий спектр услуг для будущих контрактников. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить все необходимые документы и справки о положенных льготах и выплатах, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет. Кроме того, добровольцы проходят первичное обучение, что способствует их быстрой адаптации и успешному выполнению служебных обязанностей.

Такой комплексный подход к подготовке военнослужащих и внимание к каждому контрактнику играют ключевую роль в обеспечении эффективности и безопасности службы. Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, которые значительно облегчают условия жизни и службы.

Получить более подробную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.