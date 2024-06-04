Доброволец из Ангарска подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе из Иркутской области. Он рассказал, что стало для него мотивацией подписать контракт.

Мужчине 22 года, когда он проходил срочную службу, был снайпером. В Балашихе он подписал контракт, чтобы применить свои навыки в зоне специальной военной операции.

«Хочу помочь в борьбе с экстремизмом и терроризмом», — сказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.