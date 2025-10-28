Добровольческий молодежный форум собрал 100 волонтеров Подмосковья

В Подмосковье прошел форум «Молодежь в добровольчестве», который собрал около 100 волонтеров из Балашихи, Ногинска, Воскресенска, Домодедово, Жуковского, Люберец, Раменского и Электростали. Организатором мероприятия стало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это завершающий образовательный форум в этом году. Всего в этом их было четыре, общий охват составил более 400 активных молодых людей со всего региона. Каждая такая встреча — это не только обмен опытом, но и мощный импульс для развития волонтерского движения. Мы видим, как растут компетенции ребят, как их инициативы становятся более профессиональными и системными, и, безусловно, будем продолжать эту работу», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники форума учились, как грамотно организовать собственное мероприятие — от идеи и планирования до подведения итогов и получения обратной связи. Вместе с экспертами они разбирали ключевые этапы подготовки и узнавали, как развивать гибкие навыки, необходимые для успешной работы в команде.

На практических занятиях волонтеры тренировали навыки общения и взаимодействия, учились договариваться, находить компромиссы и четко выражать свои мысли. Особое внимание уделили организаторским способностям и управлению временем — как расставлять приоритеты, правильно планировать задачи и принимать решения в неожиданных ситуациях. Также участники обсуждали важность критического мышления — умения анализировать информацию и находить нестандартные решения.

В завершение прошла командная игра «Нить единства», символизирующая сплоченность и совместную работу. Каждый участник передавал клубок нити следующему, создавая общую сеть, а затем забрал с собой ее часть как напоминание о командном духе и единой цели.