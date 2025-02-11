11 февраля 2025 15:00 «Доброе сердце и светлая душа». Андрей Воробьев навестил воспитанниц пансионата при монастыре в Хотькове Воробьев навестил воспитанниц пансионата в Покровском Хотьковском монастыре 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Дети

Андрей Воробьев

Сергиев Посад

Покровский Хотьковский монастырь в Сергиевом Посаде функционирует с 14 века. При нем работает пансионат, где воспитываются дети от трех лет. Девочки учатся в воскресной школе и посещают внеклассные занятия. Их навестил губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор посетил пансионат по приглашению настоятельницы Игумении Олимпиады. Он поблагодарил ее за доброту и заботу о детях. «Первый раз я побывал в этом монастыре в 2014 году, тогда и имел честь познакомиться с матушкой. Доброе сердце и светлая душа присущи тем, кого она окормляет. Мне очень приятно видеть вас, дорогие сестры, вас, дорогие девчонки», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Игумения Олимпиада уже 33 года работает настоятельницей пансионата. По ее словам, воспитанницы занимаются пением, рисованием, ходят на каток и в бассейн. В этом им помогают сестры и учителя из города. «Нас Андрей Юрьевич не обделяет своим вниманием. Он по-отцовски относится и к детям, и к сестрам. Мы ему за это очень благодарны. Много проблем помог решить и продолжает это делать», — поделилась она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

В пансионате воспитываются дети от трех лет и до совершеннолетия. Они учатся в воскресной школе, после чего — поступают в вуз или остаются в монастыре. При монастыре также работают большая библиотека и собственное хозяйство с коровами и курами. В преддверии Нового года воспитанниц пригласили на губернаторскую елку, где для них провели праздничное представление. Всего мероприятие посетили 24 тысячи ребят со всего региона.

Наши встречи традиционно очень теплые. Я вам за это благодарен. Мы будем и дальше стараться уделять внимание монастырю. Андрей Воробьев

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Первые упоминания о Покровском Хотьковском женском монастыре датируются 1308 годом. В 1330-х годах там приняли постриг родители преподобного Сергия Радонежского — Кирилл и Мария.